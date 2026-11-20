Die Panne eines mit Stahlträgern beladenen Lkw brachte den Verkehr zum Erliegen und sorgte für lange Staus. Nun rollt der Verkehr wieder.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die A6 bei St. Ingbert ist pünktlich zum Berufsverkehr wieder in beide Richtungen freigegeben. Seit Donnerstagnachmittag war die Autobahn voll gesperrt, wie ein Sprecher des Lagezentrums Saarbrücken mitteilte. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf mehr als zehn Kilometern. Seit 3.15 Uhr rollt der Verkehr wieder.

Grund für die Sperrung war verrutschte Ladung auf einem Lastwagen. Der mit rund 20 Tonnen Stahlträgern beladene Lkw drohte dadurch umzukippen. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug am Abend mit Stahlseilen, anschließend rückten Bergungsfahrzeuge an.

Während der Sperrung leitete die Polizei den Verkehr um oder schickte Autofahrer zur vorherigen Ausfahrt zurück. Zwischenzeitlich versorgte das Deutsche Rote Kreuz zudem wartende Verkehrsteilnehmer.