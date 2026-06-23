Verkehr
A48 nach Lkw-Brand in Richtung Trier teilweise wieder frei
Feuerwehr
Der Schwertransporter habe gegen 4.00 Uhr angefangen zu brennen, hieß es von der Polizei. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Ein Schwertransporter brennt auf der A48 bei Bendorf – ein Fahrstreifen bleibt noch gesperrt. Wie lange die Sperrung dauert, bleibt unklar.

Bendorf (dpa/lrs) - Wegen eines Lkw-Brands ist ein Fahrstreifen der A48 bei Bendorf im Landkreis Mayen Koblenz in Fahrtrichtung Trier gesperrt. Der Brand sei gegen 4.00 Uhr an einem Schwertransporter ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Lkw habe Holz geladen. Verletzt worden sei bei dem Brand niemand. 

Autobahnmeisterei und Einsatzkräfte seien vor Ort, so der Sprecher. Wie lange die Sperrung noch andauern soll, war am Morgen nicht absehbar.

© dpa-infocom, dpa:260623-930-266339/2

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