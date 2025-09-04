Mehrere Fahrzeuge sind in einen Crash auf der Autobahn bei Koblenz verwickelt. Eine Fahrtrichtung ist dicht.

Koblenz (dpa/lrs) – Die Autobahn 48 bei Koblenz ist nach einem Unfall teilweise blockiert. Kurz vor der Anschlussstelle Koblenz Nord habe sich am Morgen in Fahrtrichtung Dernbacher Dreieck ein Pkw überschlagen, teilte die Polizeiautobahnstation Montabaur mit. In den Unfall seien mehrere Fahrzeuge verwickelt.

Polizei und Rettungskräfte seien vor Ort. Die Fahrbahn in Richtung Dernbach sei voll gesperrt. Ortskundige wurden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Weitere Details etwa zu Verletzten sind noch nicht bekannt.