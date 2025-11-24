A3 nach Unfall wieder freigegeben

Nach einem Unfall ist die A3 bei Girod in Richtung Frankfurt zwischenzeitlich komplett gesperrt worden. Mittlerweile ist die Autobahn wieder frei. Noch ist vieles unklar.

Girod (dpa/lrs) - Wegen eines Unfalls ist die Autobahn 3 bei Girod in Fahrtrichtung Frankfurt am Morgen für mehrere Stunden gesperrt worden. Nach dem Unfall habe es ein großes Trümmerfeld gegeben, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei Montabaur. Ein Auto war nach ersten Angaben der Polizei Koblenz von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen.

Alle drei Insassen wurden verletzt und von Rettungskräften versorgt. Sie seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Autobahnmeisterei und Polizei waren vor Ort.

Für mehrere Stunden war die Richtungsfahrbahn Frankfurt voll gesperrt worden, bevor zunächst eine der beiden Spuren wieder freigegeben wurde. Die Bergung des Fahrzeugs aus der Böschung habe sich aufwendig gestaltet, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Berufsverkehr kam es zu massivem Rückstau – der Sender hr-info berichtete zwischenzeitlich von etwa sechs Kilometern.