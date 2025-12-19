A3 nach blutiger Kollision mit Wildschwein wieder frei

Für den Autofahrer geht ein Crash mit einem Wildschwein glimpflich aus, doch das Tier erwischt es. Die Reinigung der Fahrbahn dauert Stunden.

Hümmerich (dpa/lrs) – Die Kollision eines Autos mit einem Wildschwein auf der A3 in Richtung Köln hat alle drei Fahrspuren der Autobahn mit Blut und Innereien überzogen. Für die Reinigung der Fahrbahnen habe der Verkehr für circa zwei Stunden über einen Parkplatz umgeleitet werden müssen, wie der zuständige Polizeibeamte der Deutschen Presse-Agentur schilderte.

«Dem Fahrer des Autos geht es gut, aber vom Wildschwein war nicht mehr viel übrig», so der Beamte. Um die Rutschgefahr für nachfolgende Fahrzeuge zu reduzieren, habe man alle drei Spuren der Fahrbahn gründlich mit einer Kehrmaschine – einer Art Riesen-Staubsauger – reinigen müssen.

Man werde «nie alles wegbekommen», doch es gehe auch darum, dass sich weitere Verkehrsteilnehmende «nicht erschrecken angesichts der Unfallszenerie», sagte der Polizeibeamte.