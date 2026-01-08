A2 nach schwerem Lastwagenunfall gesperrt – ein Toter

Bei einem Lastwagenunfall auf der A2 gibt es einen Toten, der Fahrer ist lebensgefährlich verletzt. Die Polizei erwartet erhebliche Behinderungen bis zum späten Vormittag.

Bielefeld/Herford (dpa/lnw) – Nach einem schweren Lastwagenunfall ist die Autobahn 2 nach Hannover nahe der Abfahrt Herford seit dem frühen Morgen gesperrt. In Richtung Dortmund fließe der Verkehr nur einspurig, teilte die Polizei Bielefeld mit. Es werde mit erheblichen Verkehrsbehinderungen bis zum späten Vormittag gerechnet. Bei dem Unfall war eine Sattelzugmaschine mit zwei Insassen aus unbekannten Gründen umgestürzt und auf die Mittelleitplanke gestürzt. Ein Mensch wurde getötet, der 59 Jahre alte Fahrer erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen.