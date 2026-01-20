Ein Mann fährt mit Warnblinker über eine Ampel und vergisst, wo er seine Frau abholen soll. Sie soll eigentlich an einer Arztpraxis warten - doch als die Polizei zu suchen beginnt, ist die Frau fort.

Mainz (dpa/lrs) – In Mainz hat ein 92-jähriger Autofahrer vergessen, wo die Arztpraxis ist, an der er seine Ehefrau abholen soll – und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Beamte begleiteten den Mann zur Uniklinik und suchten mit ihm nach seiner Frau, wie die Polizei mitteilte. Wie sich später herausstelle, hatte sie sich derweil aber schon per Anhalter auf den 15 Kilometer weiten Weg nach Hause gemacht.

Aufgefallen war der 92-Jährige demnach, weil er am Montag mit eingeschaltetem Warnblinker über eine Ampel fuhr. Daraufhin wurde er von Polizeibeamten kontrolliert. Er wollte seine Frau abholen, als hinter ihm gehupt wurde, wie der Mann laut Polizei berichtete. Er habe weiterfahren müssen und vergessen, wo sich die Praxis befindet.

Streife bringt Mann heim, Auto bleibt an Uniklinik

Anhand seiner Schilderungen begleiteten ihn die Beamten zur Uniklinik Mainz. Seine Frau fanden sie dort allerdings nicht. Weitere Beamte machten sich auf den Weg zum Wohnsitz des Ehepaars, um Angehörige zu kontaktieren. Dort trafen sie schließlich auf die Ehefrau.

Das Auto des 92-Jährigen parkten die Beamten an der Uniklinik und brachten ihn mit dem Streifenwagen heim. Einem Polizeisprecher zufolge wurde der Sohn der beiden benachrichtigt. Ob er das Auto inzwischen abgeholt hat, war nicht bekannt. Die Polizei informierte aufgrund der «Gesamterscheinung» des 92-Jährigen und möglicher Beeinträchtigungen zudem die Führerscheinstelle über den Vorfall.