89-Jährige in Gersheim getötet

Die Seniorin soll am Dienstag getötet worden sein. Der Tatverdächtige ist einer ihrer Söhne.

Gersheim (dpa/lrs) – Eine 89-jährige Frau ist in Gersheim im Saarpfalz-Kreis mutmaßlich von ihrem Sohn getötet worden. Der 64 Jahre alte Tatverdächtige sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach hatte der andere Sohn der 89-Jährigen am Dienstagmittag die Polizei gerufen.

Es sei ein Messer gefunden worden, das möglicherweise die Tatwaffe sein könnte, so die Polizei weiter. Es soll eine Obduktion durchgeführt werden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.