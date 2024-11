89-Jährige baut mehrere Unfälle – und fährt weiter

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Eine 89 Jahre alte Autofahrerin hat in Kaiserslautern an einem Abend mutmaßlich gleich mehrere Unfälle verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr sie am Freitag erst ungebremst gegen einen Ampelmast und rollte anschließend rückwärts gegen einen zweiten. Später kam sie demnach von einer Straße ab und überfuhr einen Leitpfosten. Eine Polizeistreife fand die Frau schließlich und nahm ihr ihren Führerschein ab. Zudem muss die 89-Jährige jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen, unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

