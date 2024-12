88-Jähriger tot in seinem Haus gefunden – Brandspuren

Nachbarn machen sich Sorgen um einen 88-Jährigen. Als sie an seinem Haus nachsehen, entdecken sie, dass es gebrannt hat.

Maring-Noviand (dpa/lrs) – Nach Hinweisen besorgter Nachbarn ist ein 88-Jähriger in seinem Haus im Landkreis Bernkastel-Wittlich tot gefunden worden. Die Nachbarn hatten ihn seit etwa zwei Tagen nicht mehr gesehen, wie die Polizei mitteilte. Sie hätten im Eingangsbereich des Hauses in Maring-Noviand, in dem der Mann lebte, Ruß und starken Brandgeruch festgestellt und die Feuerwehr alarmiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte keinen Brand mehr feststellen und fand den Mann leblos in seinem Schlafzimmer. Wann und warum das Feuer ausgebrochen war, sei noch unklar, hieß es. Die Polizei hat dazu und zu den Umständen des Todes Ermittlungen aufgenommen.