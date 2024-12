86 Prozent der Rheinland-Pfälzer kaufen online ein

Bad Ems (dpa/lrs) – 86 Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz zwischen 16 und 75 Jahren haben schon mindestens einmal in ihrem Leben online eingekauft. Dies teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems anhand von aktuellen Ergebnissen des Mikrozensus 2024 mit.

74 Prozent der Befragten gaben zudem an, innerhalb der letzten drei Monate vor der Befragung Einkäufe im Internet getätigt zu haben. Dabei zeigten sich der Behörde zufolge kaum Unterschiede zwischen den Geschlechtern (Frauen: 74 Prozent, Männer: 73 Prozent).

Mit Blick auf das Alter fällt aber auf, dass jüngere Menschen weitaus öfter im Internet einkaufen als ältere. Vier von fünf Rheinland-Pfälzern und Rheinland-Pfälzerinnen im Alter von 16 bis 44 Jahren haben den Angaben nach in den vergangenen drei Monaten vor der Befragung online geshoppt (80 Prozent). Bei Menschen im Alter von 45 bis 74 Jahren waren es dagegen nur etwa zwei von drei (69 Prozent).

Am beliebtesten im Onlinehandel sind Kleidung und Sportartikel

Am häufigsten erwerben die Menschen in Rheinland-Pfalz im Internet Kleidung und Sportartikel (52 Prozent). Knapp 46 Prozent kauften Filme und Musik. Mehr als ein Drittel der Befragten (36 Prozent) nutzte das Internet laut dem Statistischen Landesamt für den Einkauf von Lebensmitteln, Getränken und sonstigen Gütern des täglichen Bedarfs. Ähnliches gilt für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, die 32 Prozent bestellten. Etwa jede vierte Person (26 Prozent) buchte eine Unterkunft online.

Die Ergebnisse basieren auf der Erhebung über die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten (IKT) des Jahres 2024, die in den auskunftspflichtigen Mikrozensus integriert ist. Für die Erhebung werden 16- bis 74-Jährige von März bis Juni zu ihrer Internetnutzung befragt.