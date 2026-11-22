Eine Frau überholt auf einer Bundesstraße trotz Gegenverkehrs. Die Folge: ein Auffahrunfall mit Leichtverletzten. Die 86-Jährige fährt trotzdem weiter.

Zellertal (dpa/lrs) – Ein riskantes Fahrmanöver einer 86 Jahre alten Autofahrerin hat für einen Unfall und einen Polizeieinsatz auf einer Bundesstraße gesorgt. Die Frau habe am Samstag auf der B47 bei Zellertal im Donnersbergkreis trotz Gegenverkehrs ein Auto überholt, teilte die Polizei in Kirchheimbolanden mit.

Entgegenkommende Fahrzeuge hätten deswegen stark abbremsen müssen, dabei sei es zu einem Auffahrunfall gekommen. Drei Personen erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen.

Die 86-Jährige sei nach ihrem «halsbrecherischen» Überholmanöver weitergefahren. Gegen sie wurde laut Polizei ein Strafverfahren eingeleitet unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.