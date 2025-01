85-Jähriger tot in Wald gefunden – Unglücksfall vermutet

Zeltingen-Rachtig (dpa/lrs) – Nach dem Fund eines Toten im Landkreis Bernkastel-Wittlich geht die Polizei von einem Unglücksfall aus. Der 85-jährige Niederländer galt seit Freitag als vermisst, wie ein Polizeisprecher sagte. Er sei zuvor vermutlich zu Gast in der Region gewesen. Spaziergänger hatten sein Auto an einem Waldstück nahe Zeltingen-Rachtig gesehen und die Polizei verständigt. Daraufhin hatte die Feuerwehr die Umgebung abgesucht und den Mann am Samstagmorgen tot in dem Waldstück aufgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

