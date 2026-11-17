Bei einem Unfall auf einem Firmengelände in Montabaur wird ein 85-jähriger Mann schwer verletzt. Ein Betonmischer hatte sich dort selbstständig gemacht - warum, dazu ermittelt jetzt die Polizei.

Montabaur (dpa/lrs) – Ein 85-jähriger Mann ist auf einem Firmengelände in Montabaur von einem Betonmischer überrollt und schwer verletzt worden. Das unzureichend gesicherte Fahrzeug habe sich selbstständig in Bewegung gesetzt und sei über das Firmengelände gerollt, teilte die Polizei mit. Dabei sei der Mann von dem Fahrzeug erfasst und überrollt worden. Er wurde nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht. Der Betonmischer war den Angaben zufolge noch gegen ein geparktes Auto und ein angrenzendes Firmengebäude gerollt. Zum genauen Hergang des Unfalls werde ermittelt.