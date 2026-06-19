Eine Seniorin prallt beim Ausparken gegen ein Auto – doch dabei bleibt es nicht. Was nach dem ersten Unfall im Kreis Kaiserslautern geschah und wie hoch der Schaden ist.

Otterbach (dpa/lrs) – Eine Seniorin hat im Kreis Kaiserslautern mehrere Unfälle direkt nacheinander verursacht, bei denen zwei Menschen leicht verletzt wurden. Die 85-jährige Frau sei am Donnerstagmittag beim Ausparken in Otterbach gegen ein weiteres Auto gekracht, teilte die Polizei mit. Das Auto habe auf der gegenüberliegenden Straßenseite gehalten.

«Anschließend trat die Frau – vermutlich vor lauter Aufregung – aufs Gaspedal, vergaß aber, dass sie ihr Lenkrad noch komplett eingeschlagen hatte», so die Polizei. So sei das Auto der Frau mit einem weiteren abgestellten Auto in der Parkbucht zusammengestoßen und über den Bürgersteig gegen eine Hauswand gekracht. Dabei sei sie auch gegen einen Verkehrsspiegel gefahren.

Die 85-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Zudem habe die Beifahrerin des ersten Unfallwagens Verletzungen erlitten. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf 23.000 Euro.