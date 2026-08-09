Die Beifahrerin wird so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus muss. Der 24-jährige Unfallverursacher kommt mit leichten Verletzungen davon.

Wattenheim (dpa/lrs) – Bei einem Auffahrunfall auf der A6 bei Wattenheim im Landkreis Bad Dürkheim ist ein 84-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern fuhr ein 24-Jähriger am späten Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf das vorausfahrende Auto des Seniors auf.

Der 84-Jährige wurde dabei tödlich verletzt. Seine Beifahrerin erlitt ebenfalls Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 24-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.