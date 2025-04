Haßloch (dpa/lrs) – Von der Parklücke in den Blumenladen: In Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) hat eine ältere Dame einen filmreifen Unfall gebaut. Die 82-jährige Autofahrerin habe beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei die Eingangstreppe eines Blumengeschäftes hinauf gefahren, teilte die Polizei mit. Das Auto blieb mit dem Heck im Schaufenster des Ladens hängen.

Verletzt wurde bei dem Unfall am Dienstagnachmittag niemand: weder die Fahrerin noch Passanten oder Mitarbeiter des Blumenladens. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden an der Fassade des Geschäftes sowie am Auto. Der Gesamtschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. «Die Führerscheinstelle wird über den Verkehrsunfall in Kenntnis gesetzt», heiß es in der Mitteilung weiter.