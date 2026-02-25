Die Straßen sind feucht und es herrscht dichter Nebel, als ein Autofahrer am Abend von der Fahrbahn abkommt. Für den Mann am Steuer kommt jede Hilfe zu spät.

Mayen-Kürrenberg (dpa/lrs) – Ein 81-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Mayen-Koblenz ums Leben gekommen. Er sei am Dienstagabend bei dichtem Nebel mit seinem Auto von der feuchten Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen, teilte die Polizei Mayen mit. Er sei noch am Unfallort gestorben.

Die Unfallstrecke auf der Bundesstraße 258 bei Mayen-Kürrenberg war infolge der Unfallaufnahme für rund anderthalb Stunden gesperrt. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht beteiligt gewesen. Die Polizei ermittelt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz.