In einem Wald läuft ein größerer Feuerwehreinsatz. Zunächst ist unklar, ob ein Mensch in dem brennenden Haus ist. Dann findet die Feuerwehr einen Toten.

Trier (dpa/lrs) - Beim Brand eines Schützenvereins-Gebäudes in Trier-Feyen ist ein 81-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann sei tot in dem Haus am Mattheiser Wald gefunden worden, teilte die Polizei mit. Zunächst war einem Sprecher zufolge unklar gewesen, ob sich noch Menschen in dem brennenden Gebäude befunden hatten.

Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an. Der Brand hatte einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst, rund 100 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Stadt Trier vor Ort.

Das Gebäude sei komplett zerstört worden. Ein Teil des zerstörten Hauses solle nun abgerissen werden, um den Zugang zum Brandherd und damit die Löscharbeiten zu erleichtern, wie die Stadt mitteilte. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.