81-Jähriger bei Garagenbrand verletzt – Hoher Sachschaden

Flammen zerstören Garage und Wohnmobil und beim Löschversuch wird ein 81-Jähriger verletzt – Das ist bisher über den Brand im Landkreis Germersheim bekannt.

Neupotz (dpa/lrs) – Bei einem Garagenbrand in Neupotz (Landkreis Germersheim) ist ein 81-Jähriger verletzt worden und ein Schaden von etwa einer halben Million Euro entstanden. Die Garage und ein davor geparktes Wohnmobil seien am Donnerstag vollständig ausgebrannt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Auch die Fassade des angrenzenden Hauses sei beschädigt worden.

Der 81-Jährige, der sich nach Angaben eines Polizeisprechers zur Zeit des Feuers in dem Wohnhaus aufhielt, versuchte, die Flammen selbst zu löschen. Dabei erlitt er eine Rauchvergiftung. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.