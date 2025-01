80,4 Millionen Euro im Eurojackpot gewonnen – ein Rekord

Koblenz (dpa/lrs) – Mit einem Gewinn in Höhe von rund 80,4 Millionen landete ein Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin aus dem Raum Hunsrück-Nahe in der Lotterie Eurojackpot am Freitagabend den bislang höchsten Gewinn in der Geschichte von Lotto Rheinland-Pfalz.

Mit einem Einsatz von 21,25 Euro gelang dem Glückspilz der große Coup. Von den sechs gespielten Kästchen waren im fünften die fünf richtigen Zahlen 17, 34, 38, 42 und 48 angekreuzt. Da auch die zwei Eurozahlen 2 und 11 richtig vorhergesagt waren, wandern nun genau 80.437.425,70 Euro nach Rheinland-Pfalz, teilt die Lotto-Gesellschaft mit.

«In der über 77-jährigen Geschichte von Lotto Rheinland-Pfalz ist das der bislang höchste Geldbetrag, der in unser Bundesland gefallen ist», freut sich Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner mit dem Gewinner oder der Gewinnerin. Der Schein sei am Freitag in einer Lotto-Annahmestelle im Raum Hunsrück-Nahe abgegeben worden – und zwar ohne Kundenkarte. Daher müsse sich der oder die Glückliche nun bei Lotto Rheinland-Pfalz melden, um den Gewinn geltend zu machen.