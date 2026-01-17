«Schluss mit dem Massaker» und «verteidigt Kurdistan» skandieren Demonstranten in Saarbrücken. Es geht vor allem um eine Region in Nordsyrien.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mehrere Hundert Menschen haben in Saarbrücken für Solidarität mit Kurden in Nordsyrien und dem Iran demonstriert. Die Polizei sprach von rund 800 Teilnehmern. Aufgerufen hatte das Kurdische Gemeinschaftszentrum. Zu Zwischenfällen kam es nicht, «alles friedlich», sagte ein Polizeisprecher.

Angemeldet worden sei die Veranstaltung als Protest unter dem Motto gegen den «Angriff der neuen Machthaber in Syrien und ihrer mudschahidistischen Banden auf die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien».

In Nordsyrien kommt es seit Wochen immer wieder zu Gefechten zwischen kurdischen Kräften und Regierungstruppen. Hintergrund ist ein Streit über die geplante Eingliederung der bisher autonom geführten kurdischen Verwaltungen in die staatliche Ordnung Syriens. Die Übergangsregierung hat dabei zuletzt unter anderem kurdische Stadtviertel in der Millionenstadt Aleppo militärisch unter ihre Kontrolle gebracht.