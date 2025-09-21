Nach einem Zusammenstoß in Landau musste ein 80-jähriges Ehepaar von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Beide kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Landau (dpa/lrs) – Ein 80-jähriges Ehepaar ist bei einem Autounfall in Landau leicht verletzt worden. Der Mann habe bei einer Autofahrt durch den Stadtteil Mörlheim am Samstagmittag ein entgegenkommendes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Er habe ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug überholen wollen. Dabei sei das Ehepaar mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, wodurch ihr Auto auf der Seite landete. Dadurch hätten die beiden 80-Jährigen ihr Auto nicht ohne fremde Hilfe verlassen können.

Die Feuerwehr habe beide mit technischem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreien können. Sie seien mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 31-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos und ihr Beifahrer seien unverletzt geblieben. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 15.000 Euro.