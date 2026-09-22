Von hinten attackiert ein Unbekannter einen Mann mit einem scharfkantigen Gegenstand. Besteht ein Zusammenhang mit der Festnahme eines mutmaßlichen Räubers in der Nähe des Tatorts?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein 79 Jahre alter Mann ist in Saarbrücken von einem bislang Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann habe sich am Sonntag auf einem Parkplatz im Stadtteil Brebach-Fechingen in sein Auto gebeugt, als er mit einem scharfkantigen Gegenstand angegriffen worden sei, teilte die Landespolizeidirektion in Saarbrücken mit.

Der 79-Jährige erlitt demnach Verletzungen im Bereich des Nackens und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach dem Angriff sei der Täter unerkannt in Richtung eines angrenzenden Waldgebiets geflüchtet, hieß es.

Verdächtiger in einem Raubüberfall in Tatortnähe festgenommen

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Beamten auf einen 39-jährigen Mann in der Nähe des Tatorts. Dieser stehe in dringendem Verdacht, am Tag zuvor einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Güdingen begangen zu haben, so die Polizei. Deshalb sei der Mann zunächst vorläufig festgenommen worden.

Nach der Entscheidung des Amtsgerichts Saarbrücken wurde am Montag Haftbefehl gegen ihn erlassen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Ein Zusammenhang mit dem versuchten Tötungsdelikt werde derzeit geprüft, erklärte ein Sprecher der Polizei.