77-Jähriger streift mehrere Autos und Gartenmauer – tot

Edenkoben (dpa/lrs) – Nach einem Unfall in Edenkoben im Landkreis Südliche Weinstraße ist ein 77-jähriger Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Morgen mit seinem Auto kurz vor dem Ortsausgang nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte mehrere geparkte Fahrzeuge sowie eine Gartenmauer gestreift, bevor sein Wagen zum Stehen kam. Der 77-Jährige starb trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kurz darauf im Krankenhaus.

Noch könne nicht mit Klarheit gesagt werden, ob es wegen eines medizinischen Problems des Autofahrers zu dem Unfall kam, oder ob der Mann an den Folgen des Unfalls starb, hieß es. Ein Gutachter sei mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt worden. Das Auto des 77-Jährigen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Landau und Polizei zum genauen Unfallgeschehen dauern an. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben zu melden.