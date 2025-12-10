75 illegale Spielautomaten bei Razzia beschlagnahmt

Bei einer großangelegten Razzia im nördlichen Rheinland-Pfalz hat die Polizei 75 illegale Spielautomaten und rund 75.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.

Koblenz (dpa/lrs) – Die Polizei hat der Glücksspielkriminalität im nördlichen Rheinland-Pfalz einen Schlag versetzt. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Koblenz gemeinsam mitteilten, gab es Razzien in den Regionen Neuwied, Linz am Rhein, Bad Hönningen, Selters (Westerwald), Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bad Honnef, Troisdorf und St. Augustin.

Durchsucht wurden demnach am Dienstagabend Gaststättenräume, Cafés und Privatwohnungen. Insgesamt wurden den Angaben zufolge etwa 120 Personen in den durchsuchten Objekten angetroffen – teilweise beim mutmaßlich illegalen Glücksspiel, insbesondere an behördlich nicht zugelassenen Spielautomaten. 75 illegal betriebene Glücksspielautomaten wurden demnach sichergestellt, ebenso Bargeld in Höhe von circa 75.000 Euro. An dem Einsatz seien neben rund 200 polizeilichen Einsatzkräften auch die zuständigen Ordnungsbehörden beteiligt gewesen, hieß es.

Haftbefehl gegen einen Beschuldigten erlassen

Die Staatsanwaltschaft Koblenz führt laut Mitteilung nun insgesamt elf Ermittlungsverfahren gegen zwölf Personen wegen unerlaubter gewerbsmäßige Veranstaltung eines Glücksspiels. Ein Beschuldigter wurde den Angaben zufolge zunächst vorläufig festgenommen. Es besteht demnach der Verdacht, dass er für die Aufstellung von illegal betriebenen Glücksspielautomaten an mehreren Standorten im nördlichen Rheinland-Pfalz verantwortlich sein könnte. Gegen ihn sei inzwischen wegen Verdunkelungsgefahr Haftbefehl erlassen worden.

Bei den Durchsuchungen wurde den Ermittlern zufolge auch eine Schusswaffe gefunden. Es bestehe daher der Verdacht eines Vergehens nach dem Waffengesetz.

Die weiteren sichergestellten Gegenstände, darunter auch Datenträger, Unterlagen und Aufzeichnungen, werden den Angaben zufolge jetzt ausgewertet. Staatsanwaltschaft und Polizei erhofften sich davon auch Erkenntnisse darüber, welche Zusammenhänge zwischen den bislang elf getrennt geführten Ermittlungsverfahren bestehen, hieß es.