Ein Mann auf einem Motorrad kollidiert auf einer Landstraße im Westerwald mit einem vorausfahrenden Auto. War der Sicherheitsabstand zu gering?

Elkenroth (dpa/lrs) – Ein 74-jähriger Motorradfahrer ist mit seiner Maschine bei Elkenroth (Landkreis Altenkirchen) gegen ein vorausfahrendes Auto gefahren und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr das Motorrad am Mittwochnachmittag die L286 aus Elkenroth kommend in Fahrtrichtung Weitefeld. Aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstandes sei das Fahrzeug auf Höhe des Elkenrother Weihers dann auf das Auto eines 65-Jährigen aufgefahren, heißt es.

Der 74-jährige Motorradfahrer stürzte und zog sich Knochenbrüche und Schürfwunden zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.