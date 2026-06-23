Rettungseinsatz
73-Jähriger fährt mit Traktor in Fluss – schwer verletzt
Rettungshubschrauber
Ein Rettungshubschrauber brachte den 73-Jährigen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Mäharbeiten enden für einen Senior dramatisch: Nach dem Traktorunfall muss er schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Zendscheid (dpa/lrs) – Ein Traktorfahrer ist bei Mäharbeiten in Zendscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) schwer verletzt worden. Der 73-Jährige sei aus ungeklärter Ursache mit seinem Traktor in den Fluss Kyll gefahren und dort zum Stehen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Genauere Hintergründe zum Unfallgeschehen waren zunächst nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

© dpa-infocom, dpa:260623-930-268509/1

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