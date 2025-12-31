72-Jähriger stirbt nach medizinischem Notfall am Steuer

Steinweiler (dpa/lrs) – Ohne äußere Einwirkung hat ein 72-jähriger Autofahrer in Steinweiler im Kreis Germersheim das Bewusstsein verloren und ist gegen geparkte Fahrzeuge gefahren. Die versuchte Reanimation von Ersthelfern und Rettungskräften war laut Polizei erfolglos, «sodass letztlich im Krankenhaus nur noch der Tod festgestellt werden konnte». Die Ermittler sprachen von einem medizinischen Notfall in der Hauptstraße von Steinweiler. Diese musste drei Stunden lang gesperrt werden.

