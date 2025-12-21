71 Gefangene kommen rund um Weihnachten früher aus Haft

Rund um das Fest kommen Häftlinge auch in Rheinland-Pfalz etwas früher aus dem Gefängnis. Es soll den Wiedereinstieg in ein normales Leben etwas erleichtern.

Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz können sich in diesem Jahr vor und um Weihnachten voraussichtlich 71 Gefangene über eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis freuen. Die Entlassungen aus den Haftanstalten erstreckten sich über einen Zeitraum vom 13. November bis zum 6. Januar kommenden Jahres, teilte ein Sprecher des Justizministeriums in Mainz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Vereinzelt könnten auch noch weitere Fälle hinzukommen.

Ein solcher Gnadenerlass, umgangssprachlich auch Weihnachts-Amnestie genannt, soll dem Ministerium zufolge die Wiedereingliederung in die Gesellschaft nach einer Haft erleichtern. Erfahrungsgemäß seien die Suche nach einer Arbeit und einer Wohnung in der Weihnachtszeit besonders schwierig. Auch Beratungsstellen seien in dieser Zeit überwiegend geschlossen. Dem solle mit solchen Erlässen Rechnung getragen werden, damit gegebenenfalls schon vor dem Fest einige Dinge organisiert werden können.

Insgesamt waren Mitte Dezember in Rheinland-Pfalz 3.116 Menschen inhaftiert. Nicht infrage kommt eine Weihnachtsamnestie laut Justizministerium etwa für Gefangene, die wegen einer Straftat eine Haftstrafe von mindestens zwei Jahren verbüßen.