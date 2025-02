69-Jährige wird in Wohnung ausgeraubt

Ein Mann klingelt an der Tür und gibt sich als Handwerker aus. Als die Bewohnerin den Betrug wittert, wird der Räuber handgreiflich. Am Ende fehlen Schmuck und eine vierstellige Summe Bargeld.

Mainz (dpa/lrs) – Bei einem Raubüberfall in der Mainzer Innenstadt haben unbekannte Täter Schmuck und einen vierstelligen Betrag an Bargeld erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, gab sich ein Mann zunächst als Handwerker aus und wollte sich Zugang zu einer Wohnung verschaffen. Die 69-jährige Bewohnerin habe den Täter jedoch durchschaut und ihm den Zugang verwehrt. Daraufhin sei er handgreiflich geworden, so die Polizei. Als sich die Frau zur Wehr setzte, flüchtete er.

Im Nachhinein stellte die Bewohnerin fest, dass Schmuck und Bargeld fehlten. Nach Polizeiangaben berichteten Zeugen von einem zweiten Täter, der eine Maske getragen und ebenfalls aus dem Gebäude geflüchtet sei. Die Kriminalpolizei Mainz ermittelt nun wegen des Verdachts eines schweren Raubes. Sie bittet um Hinweise zu den Tätern.