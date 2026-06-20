Polizei ermittelt zur Ursache
68-Jähriger stirbt nach Motorradunfall in Lambsheim
Blaulicht Symbolbild
Ein tödlicher Unfall ereignete sich in Lambsheim. (Symbolbild)
Rolf Vennenbernd. DPA

Ein Motorrad prallt in Lambsheim mit einem Auto zusammen. Für den Biker endet der Unfall tödlich.

Lambsheim (dpa/lrs) – Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad in Lambsheim bei Ludwigshafen ist ein 68-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Motorrad mit Sozius in einem Kreisverkehr mit dem Auto eines 83-Jährigen zusammengestoßen und stürzte – mit ihm auch seine 63 Jahre alte Beifahrerin, wie die Polizei mitteilte. Die beiden wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo der 68-Jährige seinen Verletzungen erlag. Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.

© dpa-infocom, dpa:260620-930-255832/1

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