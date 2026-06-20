Lambsheim (dpa/lrs) – Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad in Lambsheim bei Ludwigshafen ist ein 68-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Motorrad mit Sozius in einem Kreisverkehr mit dem Auto eines 83-Jährigen zusammengestoßen und stürzte – mit ihm auch seine 63 Jahre alte Beifahrerin, wie die Polizei mitteilte. Die beiden wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo der 68-Jährige seinen Verletzungen erlag. Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.

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