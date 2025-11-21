65-Jähriger tot im Fluss Lieser in Wittlich gefunden

Ein Passant entdeckt einen leblosen Mann im Fluss Lieser. Die Polizei vermutet einen Unglücksfall – die genauen Umstände sind noch unklar.

Wittlich (dpa/lrs) – Ein 65 Jahre alter Mann ist in Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) tot im Fluss Lieser gefunden worden. Ein Passant entdeckte den Mann am frühen Donnerstagabend im Wasser treiben und alarmierte die Polizei, wie die Beamten mitteilten. Einsatzkräfte brachten den 65-Jährigen ans Ufer.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler von einem Unglücksfall aus und vermuten, dass der wohnsitzlose Mann aus bisher ungeklärter Ursache stürzte und ums Leben kam. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den genauen Umständen.