Vermisster in Bad Sobernheim
63-Jähriger fällt in Nahe – Suche vorerst eingestellt
Taucher suchen nach einem Vermissten
Kreisverwaltung Bad Kreuznach Brand- und Katastrophenschutz – Rettungsdienst. DPA

Taucher, Drohnen und Strömungsretter im Einsatz: Nach dem Sturz eines Mannes in die eiskalte Nahe bleibt die Suche zunächst erfolglos.

Bad Sobernheim (dpa/lrs) - Bei Reinigungsarbeiten ist ein 63-Jähriger im Industriegebiet von Bad Sobernheim in die Nahe gefallen. Nach mehreren Stunden wurde die Suche nach dem Mann zunächst erfolglos eingestellt, wie ein Sprecher des Katastrophenschutzes vom Landkreis Bad Kreuznach sagte. 

Über 100 Rettungskräfte waren demnach ausgerückt, nachdem Kollegen des Mannes am Vormittag einen Notruf abgesetzt hatten. Auch Taucher, Strömungsretter und Drohnen wurden dem Sprecher zufolge eingesetzt. Nach mehreren Stunden ergebnisloser Suche seien die Überlebenschancen bei dem kalten Wetter und eisigen Wasser nicht mehr sehr groß, hieß es.

Ob die Suche nach dem 63-Jährigen am Freitag fortgesetzt wird, war nach Angaben der Polizei am Abend unklar. Dazu berate dann am Morgen die Kriminalpolizei Bad Kreuznach, sagte ein Sprecher.

