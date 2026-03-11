Am Stauende auf der A61 prallt ein Mann mit seinem Auto in einen Lastwagen. Er wird lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht. Noch ist viel unklar.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 63 Jahre alter Autofahrer ist am Stauende mit seinem Auto gegen einen Lastwagen gefahren und dadurch lebensgefährlich verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft mit.

Der Stau hatte sich demnach am Mittag auf der Autobahn 61 am Autobahnkreuz Ludwigshafen gebildet. Warum der 63-Jährige das Ende des Staus übersehen habe, sei noch unklar, hieß es. Der 43 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt.