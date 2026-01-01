62-Jähriger stirbt bei Unfall auf Bundesstraße 9 bei Bingen

Die Trümmerteile liegen über hunderte Meter verstreut: Vier Fahrzeuge sind in der ersten Nacht des Jahres in einen tödlichen Unfall auf der B9 am Rhein verwickelt.

Bingen (dpa/lrs) – Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Bundesstraße 9 bei Bingen am Rhein ist am frühen Neujahrsmorgen ein 62 Jahre alter Autofahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann allein im Wagen gesessen. Es sei noch am Unfallort verstorben. Mehrere Insassen der weiteren drei beteiligten Fahrzeuge seien leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht worden.

«Beim Eintreffen der Beamten an der Unfallörtlichkeit konnte ein über mehrere hundert Meter verstreutes Trümmerfeld vorgefunden werden», hieß es im Polizeibericht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang liefen noch. Die B9 musste zwischen Trechtingshausen und Bingen mehrere Stunden gesperrt werden.