62-Jähriger gerät mit Pkw in Gegenverkehr – drei Verletzte

Osann-Monzel (dpa/lrs) – Drei Menschen sind bei einem Unfall im Kreis Bernkastel-Wittlich verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 62-Jähriger sei bei Osann-Monzel aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die andere Fahrbahn gekommen und seitlich mit dem Wagen einer 55-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei am Abend mit. Die 56 Jahre alte Beifahrerin des 62-Jährigen und die Fahrerin des anderen Autos kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt und ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Beide Autos landeten den Angaben zufolge auf einem Feld und wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzte den Schaden auf 40.000 Euro, wie es hieß.