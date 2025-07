59-Jähriger in medizinischer Notsituation ausgeraubt

Lebach (dpa/lrs) – Zwei Männer im Alter von 20 und 32 Jahren sollen am Bahnhof in Lebach (Landkreis Saarlouis) einen 59-Jährigen in einer medizinischen Notsituation ausgeraubt haben. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die mutmaßlichen Täter auf das Opfer ein und entwendeten sein Handy, als es auf den Rettungswagen wartete.

Der 59-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Verdächtigen seien geflüchtet, aber durch die Polizei in näherer Umgebung gefasst worden. Mittlerweile wurden sie dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich in Untersuchungshaft.

Bevor der 59-Jährige am Dienstag ausgeraubt wurde, hatte er nach Polizeiangaben wegen eines medizinischen Notfalls den Rettungswagen gerufen. Zu der genauen gesundheitlichen Situation machte die Polizei keine Angaben.