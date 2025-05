St. Ingbert (dpa/lrs) – Eine 59 Jahre alte Frau ist beim Überqueren einer Straße an einem Fußgängerübergang in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Wagen schleuderte sie am Nachmittag auf die Straße, wie die Polizei mitteilte. Dort blieb die Frau liegen. Zwei Passanten leisteten Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten die Frau anschließend in ein Krankenhaus. Ihr Zustand war einem Polizeisprecher zufolge stabil.

Die 61 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt. Gegen sie wird laut Polizei nun ein Strafverfahren eingeleitet. Angaben dazu, warum die 61-Jährige die Fußgängerin mit dem Auto erfasste, machte die Polizei zunächst nicht.