Verkehr
56 Jahre alter Motorradfahrer stirbt nach Unfall nahe Kaub
Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Der Motorradfahrer war im Gegenverkehr mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Tödlicher Unfall im Rhein-Lahn-Kreis: Ein Motorradfahrer erliegt nach einem Zusammenstoß mit einem Auto seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Kaub (dpa/lrs) – Nach einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto nahe Kaub im Rhein-Lahn-Kreis ist ein 56 Jahre alter Motorradfahrer gestorben. Wie genau es zu dem Unfall am Donnerstagabend auf der Landesstraße 339 zwischen Kaub und Weisel kam, war nach Polizeiangaben bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Der Motorradfahrer war zunächst ins Krankenhaus gebracht worden, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Der 48 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

© dpa-infocom, dpa:260424-930-986459/1

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