Rund 500 Menschen sind in Saarbrücken zu einer pro-kurdischen Demonstration zusammengekommen. Die Polizei hebt den friedlichen Verlauf hervor.

Saarbrücken (dpa/lrs) – In Saarbrücken haben sich angesichts der Situation in Nordsyrien rund 500 Menschen an einer pro-kurdischen Demonstration beteiligt. Angemeldet war die Versammlung nach Angaben eines Polizeisprechers unter dem Motto «Status für Rojava». Dabei handelt es sich um ein Gebiet im Nordosten Syriens.

Die Demonstration sollte mit einer Abschlusskundgebung am frühen Abend enden. Der Verlauf des Aufzugs durch die Saarbrücker Innenstadt sei friedlich gewesen, was auch an der guten Kooperation mit dem Versammlungsleiter gelegen habe, sagte der Polizeisprecher.

In Nord- und Ostsyrien kämpften Regierungstruppen und die kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) in den vergangenen Wochen um Macht, Einfluss und Gebietskontrolle. Zuletzt schlossen SDF und die Übergangsregierung ein umfassendes Waffenstillstandsabkommen.