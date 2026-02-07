Protest
500 Menschen bei pro-kurdischer Demonstration
Pro-kurdische Demonstration
Pro-kurdische Demonstration
Laszlo Pinter. DPA

Rund 500 Menschen sind in Saarbrücken zu einer pro-kurdischen Demonstration zusammengekommen. Die Polizei hebt den friedlichen Verlauf hervor.

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa/lrs) – In Saarbrücken haben sich angesichts der Situation in Nordsyrien rund 500 Menschen an einer pro-kurdischen Demonstration beteiligt. Angemeldet war die Versammlung nach Angaben eines Polizeisprechers unter dem Motto «Status für Rojava». Dabei handelt es sich um ein Gebiet im Nordosten Syriens.

Die Demonstration sollte mit einer Abschlusskundgebung am frühen Abend enden. Der Verlauf des Aufzugs durch die Saarbrücker Innenstadt sei friedlich gewesen, was auch an der guten Kooperation mit dem Versammlungsleiter gelegen habe, sagte der Polizeisprecher.

In Nord- und Ostsyrien kämpften Regierungstruppen und die kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) in den vergangenen Wochen um Macht, Einfluss und Gebietskontrolle. Zuletzt schlossen SDF und die Übergangsregierung ein umfassendes Waffenstillstandsabkommen.

© dpa-infocom, dpa:260207-930-656169/1

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten