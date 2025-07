Ein Mann wird am Donnerstag leblos in einer Wohnung gefunden. Auch ein Tatverdächtiger und eine mögliche Tatwaffe sind vor Ort. Jetzt wurde die Todesursache bestätigt.

Neunkirchen (dpa/lrs) – Der in Neunkirchen getötete 49-jährige Mann aus Homburg ist an einer Stichverletzung gestorben. Dies sei das Ergebnis der Obduktion, sagte ein Polizeisprecher. Der am Donnerstag am Tatort festgenommene Tatverdächtige werde dem Haftrichter vorgeführt. Der 25-jährige Syrer steht im Verdacht, den 49-Jährigen in seiner eigenen Wohnung mit einem Messer erstochen zu haben.

Nachdem Anwohner am Donnerstag eine Auseinandersetzung gemeldet hatten, entdeckte die Polizei die Leiche des 49-Jährigen sowie ein Messer in der Wohnung des 25-Jährigen. Im Treppenhaus war sie zudem auf den leicht verletzten 25-Jährigen sowie eine Frau getroffen.

Bei den beiden Männern handelte es sich den Angaben zufolge um Bekannte, beide sind aus Syrien. Näheres war zunächst nicht bekannt. Die genauen Hintergründe der Tat sowie das Motiv müssen noch ermittelt werden.