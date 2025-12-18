44-Jähriger wirft Feuerwerkskörper auf unbekannte Frau

Mitten im Bahnhof explodiert ein Feuerwerkskörper direkt vor dem Kopf einer Frau. Die Polizei sucht dringend Zeugen – und die Unbekannte selbst.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Ein 44-Jähriger hat im Bahnhof Bad Kreuznach mehrere explodierende Feuerwerkskörper eine Treppe hinuntergeworfen. Wie die Polizei Kaiserslautern mitteilte, detonierte einer der Feuerwerkskörper in etwa 30 Zentimeter Entfernung vor dem Kopf einer Frau. Der Tatverdächtige habe die Feuerwerkskörper geworfen, ohne zu wissen, ob sich Personen in diesem Bereich aufhielten, heißt es im Polizeibericht.

Zwei Zeuginnen sprachen den 44-Jährigen den Angaben zufolge daraufhin an. Weil er aber aggressiv reagierte, flüchteten die beiden Frauen. Sie alarmierten die Bundespolizei, die den Mann vor Ort antraf. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen und möglicherweise Geschädigten, darunter auch nach der Frau, vor deren Kopf der Feuerwerkskörper explodierte. Sie sei kurz nach dem Vorfall am Mittwochabend gegen 19:40 Uhr in Richtung Bosenheimer Straße verschwunden.