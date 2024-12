44-Jähriger verletzt Frau mit Luftgewehrschuss schwer

In Schöndorf im Landkreis Trier-Saarburg findet eine öffentliche Feier statt. Nach einem Knallgeräusch ist eine 61-Jährige schwer verletzt. Im Krankenhaus wird ihr ein Projektil entfernt.

Schöndorf (dpa/lrs) – Eine Frau ist durch einen Luftgewehrschuss eines 44-jährigen Mannes schwer verletzt worden. Die 61-Jährige sei bei einer öffentlichen Feier in Schöndorf im Landkreis Trier-Saarburg am Donnerstagabend beschossen worden, so die Polizei Trier.

Demnach hätten mehrere anwesende Personen eine Art Knallgeräusch gehört, anschließend sei die Frau im Nacken verletzt gewesen. Im Krankenhaus sei ihr dann das Projektil eines Luftgewehrs aus der Wunde entfernt worden.

Nach Ermittlungen der Polizei habe sich der Verdacht gegen einen 44-jährigen Mann aus dem Dorf erhärtet. Bei einer Hausdurchsuchung sei bei ihm eine entsprechende Waffe sichergestellt worden. Der Tatverdächtige habe eingeräumt, mit dem Luftgewehr geschossen zu haben. Er habe jedoch nicht gezielt auf Menschen oder auf das Opfer geschossen.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zum Motiv dauern an. Gegen den 44-Jährigen wird unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.