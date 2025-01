4:3 in Sandhausen: Saarbrücken rückt oben ran

Sandhausen (dpa/lrs) – Die Comeback-Qualität des 1. FC Saarbrücken macht den Kampf um die direkten Aufstiegsplätze in der 3. Liga wieder richtig spannend. Die Saarländer belohnten sich beim 4:3 (1:1) beim SV Sandhausen für ihren leidenschaftlichen Kampf und mischen weiterhin vorn mit. Der FCS ist seit nunmehr zwölf Spielen ungeschlagen und verkürzte den Rückstand auf den Tabellenzweiten Dynamo Dresden auf einen und zu Spitzenreiter Energie Cottbus auf drei Zähler verkürzen.

Maurice Multhaup (90.+2 Minute) erzielte den umjubelten Siegtreffer. Zuvor hatten Kai Brünker (2.), Kasim Rabihic (67.) und Sebastian Vasiliadis (74.) getroffen. Für die Hausherren waren Patrick Greil (45.+2), Jeremias Lorch (56.) und Luca-Milan Zander (87.) erfolgreich.

Joker Multhaup macht den FCS glücklich

Die Partie begann für die Gäste vielversprechend. Brünker brachte den FCS gleich mit der ersten Möglichkeit in Führung. Die nötige Sicherheit gab dies in der Folge jedoch nicht. Sandhausen rannte vehement an, vergab aber die besten Chancen. Saarbrücken hatte in dieser Phase Glück. Das war dann kurz vor der Halbzeit aufgebraucht.

Nach der Pause drückten die Hausherren weiter und drehten die Partie. Nun investierte Saarbrücken wieder mehr in der Offensive und wurde dank einer schönen Einzelleistung von Rabihic belohnt. Damit gab sich der Tabellendritte aber nicht zufrieden und ging erneut in Führung. Der erneute Ausgleich schockte den FCS nur kurz, denn der eingewechselte Multhaup antwortete mit dem späten Siegtreffer.

