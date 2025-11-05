41-Jähriger wegen Drogenhandels in U-Haft

Ein 41-Jähriger aus Speyer sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler stellten bei ihm Drogen und mehrere Waffen sicher.

Speyer (dpa/lrs) – Ein 41 Jahre alter Mann aus Speyer sitzt wegen Drogenhandels in Untersuchungshaft. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilten, wurde der 41-Jährige bei einer Durchsuchung festgenommen.

Ermittler stellten mehrere Waffen sicher

Die Beamten fanden bei dem Mann unter anderem rund 700 Gramm Kokain, 300 Gramm Amphetamin, 1.600 Gramm THC-Paste, 400 Gramm verschreibungspflichtige Schmerztabletten, 425 LSD-Trips und 10 Gramm MDMA. Außerdem stellten sie eine scharfe Pistole sowie ein verbotenes Butterfly-Messer und einen Baseball-Schläger sicher.

Bei vorherigen Ermittlungen hatte die Polizei bei dem 41-Jährigen bereits etwa 2.000 Ecstasy-Tabletten und rund ein Kilogramm Amphetamin gefunden. Die Beamten führten den Mann am Dienstag einem Haftrichter vor, der wegen Fluchtgefahr Untersuchungshaft anordnete. Ihm werden das Handeln mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und bewaffneter Drogenhandel vorgeworfen.