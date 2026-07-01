Nach einem Notruf nimmt die Polizei einen Mann fest. Er soll seine Mutter im gemeinsamen Haus getötet haben.

Saarbrücken/Wadern (dpa/lrs) – Ein 41-Jähriger soll seine Mutter in Wadern-Lockweiler im nördlichen Saarland getötet haben. Er habe am Dienstagmorgen selbst den Polizeinotruf gewählt und die Tat eingeräumt, teilte die Polizei in Saarbrücken mit. Er sei vor Ort festgenommen worden. Für seine 63 Jahre alte Mutter sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Die Tat soll laut Polizei im gemeinsamen Wohnanwesen passiert sein. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei derzeit keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen zum Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat dauerten an. Der Tatverdächtige solle im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, hieß es.