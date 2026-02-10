Die Polizei stoppt einen Autofahrer mit 2,03 Promille und stellt das Fahrzug sicher. Wenige Zeit später baut der Mann mit demselben Auto einen Unfall und hat noch mehr Alkohol im Blut.

Mayen (dpa/lrs) – Ein betrunkener Autofahrer ist auf der B262 bei Mayen (Landkreis Mayen-Koblenz) gegen eine Leitplanke gefahren, nachdem die Polizei ihn bereits kurz vorher gestoppt hatte. Den Angaben zufolge fiel der 39-Jährige in der Nacht auf Dienstag zunächst durch Schlangenlinien beim Fahren auf. Die Polizei kontrollierte den Mann daraufhin und stellte einen Alkoholwert von 2,03 Promille fest. Daraufhin beschlagnahmte sie den Führerschein und stellte den Autoschlüssel sicher.

Rund zwei Stunden später wurde die Polizei erneut auf das Fahrzeug aufmerksam. Wie Zeugen meldeten, war der 39-Jährige mit demselben Auto gegen eine Leitplanke auf der B262 gefahren. Danach sei er am Steuer eingeschlafen. Zuvor hatte er sich offenbar einen Zweitschlüssel besorgt und noch mehr getrunken. Bei der zweiten Kontrolle lag sein Alkoholwert bei 2,6 Promille, so die Polizei.

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Er muss mit einer erheblichen Geldstrafe und einem langen Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.