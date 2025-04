Ein Hubschrauber fliegt am späten Ostersonntag über Mainz. Die Polizei sucht einen Mann, der einen anderen erstochen haben soll.

Mainz (dpa/lrs) – Ein 39 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung in einem Mainzer Park an Stich- und Schnittverletzungen gestorben. Ein Tatverdächtiger sei kurze Zeit später festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Einzelheiten waren zunächst unklar. Die Hintergründe seien noch nicht ganz geklärt. Weitere Informationen werde es voraussichtlich erst in den nächsten Tagen geben. Der Park blieb abgesperrt.

Mehrere Menschen hatten am Ostersonntag gegen 23.30 Uhr der Polizei über den Notruf gemeldet, dass es im Hartenbergpark zu einer größeren Auseinandersetzung gekommen sei. Dabei sei auch ein Messer eingesetzt und ein Mensch verletzt worden. Wie viele Personen beteiligt waren, stand zunächst nicht fest.

Schwerverletzter starb noch am Tatort

Der alarmierte Rettungsdienst konnte dem Schwerverletzten nicht mehr helfen. Der Mann starb trotz eingeleiteter Wiederbelebungsversuche noch am Tatort.

Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem möglichen Täter und konnte den Verdächtigen in der Nähe festnehmen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.