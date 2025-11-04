38-Jähriger löscht Feuer in Nachbarwohnung

Ein 38-Jähriger entdeckt Rauch im Haus, handelt schnell und beginnt das Feuer beim Nachbarn zu löschen - während dieser auf der Couch schläft. Die Ermittlungen dauern an.

Pirmasens (dpa/lrs) – In Pirmasens hat ein 38-Jähriger mit einem Feuerlöscher bei einem Brand in der Nachbarwohnung Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei mitteilte, trat er die Tür ein, da er am Montagabend Rauch und Brandgeruch im Erdgeschoss registrierte. Mit einem Feuerlöscher konnte er die Flammenbildung bekämpfen. Der Wohnungsinhaber schlief währenddessen auf der Couch.

Nach ersten Erkenntnissen geriet Papiermüll in unmittelbarer Nähe zum Kamin in Brand. Alle Bewohner mussten das Haus kurzzeitig verlassen, konnten jedoch im Anschluss an die Löscharbeiten durch die Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung ist aktuell nicht bewohnbar.

Der Wohnungsinhaber und eine Zeugin wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauern an.